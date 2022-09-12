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Правительство РФ направит свыше 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики

Правительство РФ направит свыше 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики

Повышение устойчивости экономики России обойдется в 100 млрд рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, правительство направит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости российской экономики.

"Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности", - отметил Мишустин.

На расширение производства самолетов МС-21 пойдет 15 млрд рублей, на поддержку системы организации воздушного движения - 25 млрд рублей.

Также 15 млрд рублей направят на программу льготного лизинга морских судов. Выборгский судостроительный завод, где сейчас работают над новым ледоколом, получит адресную субсидию в 3 млрд рублей.

Калининградская область, столкнувшаяся с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов, получит на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест 5,5 млрд рублей.

Фонд развития промышленности будет докапитализирован более чем на 8 млрд рублей, на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии пойдут еще 4 млрд рублей.

Кроме того, правительство направит 2 млрд рублей на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.

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