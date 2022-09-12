Эрдоган или Макрон: кто проведет встречу Путина и Зеленского?

Эрдоган и Макрон одновременно заявили о необходимости провести встречу Путина и Зеленского. Ситуация на поле боевых действий складывается очень непросто. В преддверии саммита G20, где могут появиться лидеры России и Украины, Зеленский сказал, что не будет говорить с Путиным. Однако к тому времени фронтовой маятник может качнуться обратно, а в США контроль над Конгрессом могут получить республиканцы Трампа. Насколько вероятны переговоры России и Украины, что нужно для этого, и кто может стать наиболее вероятным посредником?

В последние дни на театре боевых действий спецоперации России на Украине произошли определенные изменения. Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и смогли отвоевать ряд территорий. По данном украинской стороны, речь идет о двух тысячах квадратных километров. Минобороны России называет смену обстановки перегруппировкой для концентрации сил на Донбассе. Глава Чеченской Республики и один из активных участников СВО Рамзан Кадыров открыто сказал: "мы ушли из Купянска, Изюма, Балаклеи чтобы сохранить жизни солдат". Кадыров требует корректив в стратегии России и обещает связаться с руководством страны, чтобы "разъяснить ситуацию на земле".

Украинской стороне военные успехи даются непросто, только за четыре дня она потеряла 12 тыс военных. Однако Киев полон оптимизма, глава Минобороны Алексей Резников уже рисует контуры победы и говорит о возврате Мариуполя. Вдохновлены и западные спонсоры Киева. На арену снова вышел президент Франции Эмманюэль Макрон, позвонив президенту России Владимиру Путину. Если раньше он вел себя спокойнее и даже просил Зеленского уступить земли, то теперь повысил ставки. Макрон требует от Путина отвести войска от Запорожской АЭС, прекратить СВО, начать переговоры с Киевом и восстановить целостность Украины. В большом списке претензий слово "переговоры" как-то даже теряется.

В отличие от коллеги по НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, преследуя ту же цель мира, действует куда осторожнее. Во-первых, он находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным. В последнем разговоре Эрдоган попросил о скидке на газ и предложил организовать безопасный коридор доставки российского зерна в третьи страны. То есть Эрдоган предлагает win-win scenario. Во-вторых, на тему переговоров Путина и Зеленского он говорит очень осторожно. Он не выдвигает список ультиматумов, а говорит, что Украина и Россия должны обсудить условия мира. На предстоящем саммите ШОС в Самарканде Эрдоган вновь предложит организовать встречу Зеленского и Путина.

Если говорить о двух кандидатах, то Россия скорее согласится на переговоры в Стамбуле, чем в Елисейском дворце. Ведь Франция полностью встала на сторону Украины. Она ввела антироссийские санкции и поставляет РСЗО, гаубицы и другое оружие, которым сегодня убивают российских военных. Франция – де-факто сторона конфликта. Кроме того, Франция в отличие от Турции действует в упряжке НАТО и США, поэтому нельзя считать ее беспристрастным и независимым арбитром.

Что до самих переговоров, то сейчас их проведение упирается в две проблемы. Во-первых, Зеленский недавно заявил, что не желает говорить с тем, "кто ставит ультиматумы". Путин, согласно недавним словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тоже пока не рад такой встрече, так как Киеву нужно выполнить "домашнюю подготовку". Во-вторых, сейчас идут активные бои. Поэтому вряд ли Зеленский и Путин в такой ответственный момент будут покидать свои страны.

Не будем забывать и про тайминг. Саммит G20 на Бали состоится лишь в середине ноября. К тому моменту положение дел на фронте может поменяться несколько раз. Плюс в Конгрессе уже пройдут промежуточные выборы – если на них победят республиканцы, то поведение США может стать более конструктивным, и Байдену, возможно, придется смягчить позицию по украинскому конфликту. А это будет заставлять Зеленского действовать более компромиссно, чем сейчас. Как же на самом деле сложится реальность, покажет только время.