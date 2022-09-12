Квартиры в подвалах появились на рынке недвижимости Москвы

12 сен. 11:47

В Москве в продаже впервые появились студии-новостройки в подвалах, сообщили в компании "Метриум".

"В III квартале 2022 года на первичном рынке жилья в Москве появились студии, предусмотренные в подземной части зданий - впервые за всю историю наблюдений. Апартаменты находятся в подвалах и цокольных этажах реконструируемых зданий", - информирует компания.

Апартаменты в подвалах предлагаются в четырех жилых комплексах, бывших общежитиях. Некоторые из предлагаемых квартир совсем не имеют оконных проемов. Минимальная цена подземной студии - 1,43 млн рублей. Средняя стоимость квадратного метра в таком жилье - 196,9 тыс рублей.

Апартаменты продаются под ключ, площадь от 11,8 кв м до 33,2 кв м.