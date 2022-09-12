Свадеб в Казахстане стало меньше

12 сен. 11:17

В Казахстане за январь-июнь этого года брак зарегистрировали 55,1 тыс пар – на 15,2% меньше, чем годом ранее, информирует ranking.kz.

Согласно исследованию, особенно сильно снизилось количество браков в селах - на 38,1%, в городах - на 5%.

За январь-июнь больше всего браков заключили пары в Алматы - 7,1 тыс, но это на 14,7% меньше, чем в прошлом году.

В Туркестанской области свадеб было на 16,9% меньше, чем в 2021 году, в Алматинской - на 17,1% меньше.

Минимальное количество браков заключили жители Северо-Казахстанской области - 1,5 тыс, при этом это на 2,6% больше, чем в 2021 году.

В Алматы развелись 1,2 тыс пар, а меньше всего разводов в Кызылординской области - 201.

Коэффициент брачности в Казахстане упал с 6,89 до 5,77 на тысячу человек.