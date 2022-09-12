Ушел из жизни актер Михаил Гомиашвили

12 сен. 11:13

Грузинский актер Михаил Гомиашвили умер в Тбилиси в возрасте 61 года, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили.

Гомиашвили родился 23 марта 1961 года, в 1968 окончил актерский факультет Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. С 1996 года Гомиашвили работал в театре Марджанишвили.

За свою карьеру Гомиашвили сыграл в десятках фильмов и спектаклей, также актер снимался и в российских кинолентах - "Первый после Бога", "Хэппи-энд", "Он сказал "Мама", "Куратор".