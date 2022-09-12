На Москву надвигается циклон и Северной Атлантики

12 сен. 10:59

С 15 сентября в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, в центр европейской части России придет циклон из Северной Атлантики. С четверга по воскресенье дневная температура в столице составит около плюс 15-16 градусов, а ночная - плюс 8-10 градусов. Ветер будет дуть юго-западный.

В следующий понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 12-14 градусов, в Московской области - до плюс 10-15 градусов. Временами ожидается небольшой дождь.