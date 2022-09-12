Летний турпоток по России составил 25 миллионов человек

12 сен. 11:02

С мая по август составил около 25 млн человек отдохнули в России, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные", - написала она в своем канале в Telegram.

Догузова добавила, что впереди "старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка".