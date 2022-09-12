Россиян погиб в горах Таджикистана

12 сен. 10:42

Парапланерист из России погиб в горах Таджикистана в субботу, сообщила глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи, пишет РИА Новости.

"В горах, расположенных на территории местечка Харангон Варзобского района (в 15 км севернее Душанбе) при полете на параплане разбился 38-летний Павел Чернов - житель города Санкт-Петербург РФ", - подтвердила она.

Выехавшие на место ЧП спасатели и медики Управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС выяснили, что во время полета он потерял управление и, получив несовместимые с жизнью травмы, погиб на месте падения, уточнила Юсуфи.

Чернов был не только парапланеристом, но и членом петербургского сообщества любителей мотоциклов, где его знают под прозвищем "Мотовоз". Мужчина занимался бизнесом по перевозке и продаже мотоциклов.