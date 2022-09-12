В ЕС на фоне остановки "Северного потока" начался холодный сентябрь

12 сен. 10:31

Согласно прогнозам синоптиков, начавшееся в Европе в сентябре похолодание будет более сильным и ранним, чем прошлой осенью.

В настоящее время температура воздуха в Европе на 2 градуса ниже, чем в прошлом году. Нынешний сентябрь начался как самый холодный за последние пять лет.

При этом прокачка газа по "Северному потоку" полностью остановлена из-за неисправности двигателя. На этом фоне заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.

За прошлую неделю выработка электроэнергии за счет ветра в Европе составила около 12% энергобаланса по ЕС.

Терминалы СПГ в Европе, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 60%, показатель за август - 59%. Страны ЕС продолжает закачку газа в подземные хранилища. На сегодня резервы в среднем составляют 83,61%.