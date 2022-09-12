Ушел из жизни актер театра и кино Вруйр Арутюнян

12 сен. 10:22

Известный армянский актер театра и кино Вруйр Арутюнян скончался на 73 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ванадзорского Государственного драматического театр имени Ованеса Абеляна.

"С прискорбием сообщаем вам, что скончался актер Ванадзорского государственного драматического театра им. Ованеса Абеляна, заслуженный артист Республики Армения Вруйр Арутюнян, многие годы своей жизни посвятивший служению театру. Разделяя глубокую скорбь, выражаем соболезнования членам семьи, родным, друзьям и коллегами актера, а также ценителям и поклонникам его творчества", - приводит сообщение Sputnik Армения,

Арутюнян известен по ролям в фильмах "Горящий фонарь", "Дорога к Сасунци Давиду", "Где ты был, божий человек", "Не бойся", "Супер-мама", "Землетрясение" и многих других.