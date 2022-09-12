Саммит в Узбекистане преобразит ШОС

12 сен. 10:00

Участники предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут "свидетелями зарождения нового этапа в жизни" организации, ее состав расширится, также будет сформирована будущая повестка, написал в статье "Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире" президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Статья опубликована на сайте президента.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15–16 сентября. Сегодня членами ШОС являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Китай, Индия, Киргизия, Таджикистан, Пакистан. Иран завершает формальные процедуры по вступлению в организацию. Также в процессе вступления в ШОС находится Беларусь - республика с 2010 года обладает статусом наблюдателя при организации, заявка на прием в ШОС была подана Минском в середине июля и может быть рассмотрена в ускоренном порядке.

Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал претендуют на статус наблюдателя при ШОС. Кроме того, на саммит приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На саммите в Самарканде статус партнера по диалогу получат Египет, Катар и Саудовская Аравия. Начнется работа над предоставлением такого статуса Бахрейну и Мальдивам.

"Сегодня семья ШОС - крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения нашей планеты", - отметил Мирзиеев.

По его словам, концепция успеха организации заключается в продвижении "разностороннего сотрудничества через обеспечение региональной безопасности". "По сути, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса", - говорится в статье.

Саммит в Самарканде будет прорывным, он покажет, "как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания". "Самарканд может стать именно той платформой, которая способна объединить и примирить государства с различными внешнеполитическими приоритетами", - отметил узбекский лидер.

Мирзиеев считает одной из приоритетных задач организации развитие отношений с Афганистаном. "Эта страна - неотъемлемая часть большого пространства ШОС. Афганский народ как никогда нуждается сейчас в добрых соседях и их поддержке. Наше моральное обязательство - протянуть руку помощи, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, ее интеграции в региональные и глобальные процессы развития", - указал он.

Кроме того, саммит в Самарканде подведет черту под периодом председательства Узбекистана в ШОС. В статье Мирзиева отмечается, что в течение года состоялось более 80 крупных мероприятий, на которых "была сформирована всеобъемлющая повестка дня для ШОС - начиная от вопросов дальнейшего расширения взаимодействия в сфере безопасности, усиления транспортной и экономической взаимосвязанности и позиционирования организации на международной арене вплоть до поиска новых путей и точек развития".