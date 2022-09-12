Мосгордума вернулась к работе после летних каникул

12 сен. 9:53

Московская городская дума возобновила работу после летнего перерыва, сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, в осеннюю сессию депутатам предстоит внести изменения в устав столицы и утвердить проект городского бюджета, также планируется обсудить вопрос безопасности использования электросамокатов.

"12 сентября стартовала осенняя сессия Мосгордумы. <…> Одна из важнейших задач - внесение изменений в устав города Москвы. Это обусловлено необходимостью приведения наших норм в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством", - сказал он в беседе с ТАСС.

Далее Шапошников напомнил, что в 2020 году в Конституцию РФ и ряд других федеральных законов были внесены очень важные поправки, устанавливающие дополнительные гарантии прав граждан. "Планируется расширить полномочия города Москвы по решению вопросов молодежной политики, защите семьи, материнства, отцовства и детства. Кроме того, изменения в устав коснутся порядка официального опубликования столичных законов и многое другое", - добавил спикер.