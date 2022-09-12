Дагестан наладит связи с прикаспийскими странами для развития коридора Север - Юг

12 сен. 9:46

Дагестанское руководство наладит связи со странами Каспийского бассейна для развития транспортного коридора "Север - Юг", сообщил глава региона Сергей Меликов в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, в ближайшее время делегация от региона планирует посетить с визитом Иран и Азербайджан,

"Мы рассматриваем на сегодняшний день как партнеров все страны Каспийского бассейна. Здесь работаем последовательным методом для того, чтобы понимать эту заинтересованность <...> с теми, кто нам ближе в рамках развития транспортно-логистического коридора. А в последующем - уже и с другими государствами", - сказал он в беседе с ТАСС.

Далее Меликов отметил, что у региона сложились "добрососедские отношения" с Азербайджаном, и созданная между странами межправительственная комиссия сегодня, в том числе, рассматривает вопросы улучшения качества работы пунктов пропуска для расширения возможности транспортно-логистического коридора.