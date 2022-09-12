Турпоток на Северный Кавказ вырос вдвое этим летом

12 сен. 9:31

Глава Ростуризма Зарина Догузова подвела итоги летнего сезона на российских курортах.

"Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - сообщила она в своем Telegram-канале.

Догузова добавила, что интерес к отдыху на Северном Кавказе вырос почти в два раза по сравнению с летом 2021 года.

Более популярными, чем в прошлом году оказались экскурсионные направления: Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Нижний Новгород, Казань, города Золотого кольца, Русский Север.