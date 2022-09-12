Обзор СМИ Кавказа 5 - 11 сентября

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом". В документе, в частности, говорится о том, что расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР будет приоритетом гуманитарной политики России за рубежом. "Sputnik-Южная Осетия" провел видеомост Цхинвал – Сухум – Москва, участники которого обсуждали развитие гуманитарного сотрудничества в свете новой Концепции.

Замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков считает утверждение Концепции вполне логичным шагом: "Учитывая общее осложнение мировой обстановки, ситуацию в мире, ситуацию вокруг России, особое значение приобретает информационная политика… Россия – это некий особый мир, который находится на стыке Запада и Востока, Европы и Азии. Здесь есть особенности культуры, менталитета, истории. И эти особенности наши партнеры, как на Западе, так и на Востоке, очень часто вовсе не понимают". Важно проведение совместных экспедиций, конференций, издание научной литературы, сотрудничество музеев, проведение выставок из Абхазии и Южной Осетии, чтобы жители России имели больше представления об этих республиках. Для этих целей можно издавать книги, пособия, вести курсы в вузах России по истории закавказских республик, издавать переводы, чтобы люди в России, которые не читают ни по-осетински, ни по-русски, знали культуру республик, их авторов. Это касается и поддержки национальных языков.

В отношениях между Абхазией и Южной Осетией есть огромное пространство, не заполненное активностью и проектами. Это пространство надо укреплять и развивать, считает помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. Он хотел бы видеть больше обменов студентами, югоосетинскую эстраду, югоосетинские продукты.

Глава аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов считает, что за 14 лет по всем направлениям гуманитарного сотрудничества между РЮО и РФ, включая науку, образование, культуру, спорт, есть очень хорошие наработки. Сейчас наблюдается некий новый виток агрессивной русофобии. Вазагов полагает, что вслед за принятием общей Концепции последует разработка программ последует проработка совместных проектов, и эта работа займет время.

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Аграрии Северной Осетии начали экспортировать зерно нового урожая за рубеж. Впервые в этом году были отгружены партии зерна, муки и отрубей в Турцию, Афганистан и Ирак. В Ирак было отгружено 4 867,4 тонн продукции. В Турцию - 1 560,8 тонн, в Афганистан – первые партии муки общим весом 100 тонн. Реализовано 35 тонн семян картофеля в Армению. Также в этом году увеличились отгрузки североосетинской продукции в Иран. Если в 2021 году с территории республики было отгружено всего 118,5 тонн зерна, то за семь месяцев текущего года – более 2 тыс. тонн продукции, пишет газета "Северная Осетия".

Республика поставляет продукцию в Грузию, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Киргизию, ОАЭ и другие страны. По данным ФТС России, в 2021 году регион экспортировал продукцию АПК на сумму 71,0 млн дол., превысив прогнозный показатель на 60,6%. Импорт продовольствия в РСО–А оказался заметно меньше, чем экспорт. Основные поставщики – Грузия, Турция, Армения, Молдавия, которые завозят семена кукурузы, подсолнечника и картофеля. Газета обращает внимание на то обстоятельство, что объем государственной поддержки внешнеэкономической деятельности агропромышленного комплекса республики самый низкий в СКФО, а показатель объема произведенной на экспорт продукции сельского хозяйства в расчете на 1 рубль государственной поддержки в десятки раз превышает аналогичный в других субъектах СКФО.

Как отмечают в Минсельхозе Северной Осетии, важным резервом роста экспорта республики на ближайшую перспективу должна стать производственная диверсификация. Уже сегодня создается возможность для экспорта таких нехарактерных ранее для сельского хозяйства Северной Осетии видов продукции, как фундук, спаржа, ценные породы рыбы, чаи из трав, пироги-полуфабрикаты. Большой резерв роста – организация массовых поставок, в первую очередь, в страны Ближнего Востока, бутилированной воды, стоимость которой растет и вскоре сможет конкурировать с ценой на газ и нефть.

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В Карачаево-Черкесии открылся Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи республики. Его открытие поможет совершенствованию и развитию в КЧР системной работы с детьми и молодежью, проявившими способности по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", а также созданию на территории республики единого пространства, обеспечивающего организационную и методическую базу для работы с одаренными детьми. Для полноценного функционирования Центра будут использованы все имеющиеся в республике ресурсы: вузы и госансамбли, лучшие спортшколы, возможности астрофизической обсерватории.

Региональный центр площадью 9500 кв. метров оснащен лабораториями, учебными и творческими мастерскими, имеется концертный и хореографический залы, кабинеты для аудиторных занятий, спортивные залы. Блок "Наука" станет ядром Центра. Направление "Спорт" предусматривает проведение профильных интенсивных программ по тхэквондо, футболу, зимними видами спорта и киберспорту. Запись проходит через единую информационную систему "Навигатор дополнительного образования детей КЧР". Подать заявку на участие в отборе на программы может каждый школьник 5 – 11 класса, обучающийся на территории КЧР.

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На недавнем заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин обозначил необходимость возрождения на современном уровне курортной зоны "Каякент" на Каспии. В этом месте планируется строительство Всероссийского детского центра "Дагестан" и современного морского курорта международного значения. Потенциал территории позволяет построить объекты общей площадью более 18 млн кв метров. Это обеспечит создание более 110 тыс. новых рабочих мест. Здесь можно развивать практически все виды туризма: морской, пляжный, горный, экотуризм, этнотуризм, агротуризм.

Дагестан привлекает туристов как радушием местных жителей, так и соотношением цены и качества услуг, пишет издание. Транспортная доступность также имеет немаловажное значение. К основным туристическим локациям от места проживания можно добраться за считанные часы. Добраться до Дагестана можно на автомобильном, железнодорожном, воздушном транспорте.

Дальнейшему развитию в республике туриндустрии в немалой степени будет способствовать и подписанное на площадках Восточного экономического форума во Владивостоке соглашение о сотрудничестве Дагестана с корпорацией "Туризм.РФ". Сергей Меликов и генеральный директор корпорации Сергей Суханов отмечали, что документ направлен на развитие туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане, планируется создание условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан. Соглашение позволит раскрыть туристический и экономический потенциал природного, культурного и исторического достояния Дагестана.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" информирует, что в первом полугодии 2022 года республику посетили более полумиллиона туристов, в сравнении с 2021 годом рост составил 6%. Лидирует по посещаемости Приэльбрусье, принимающее около 70% гостей. В этом сезоне период горнолыжного катания длился семь месяцев. Зимой съезжаются любители горнолыжного отдыха, летом – альпинисты и увлекающиеся трекинговыми походами. Традиционно популярностью у туристов пользовался подъём на канатных дорогах к самой высокогорной смотровой площадке страны на станции Гарабаши. Увеличению туристического потока способствуют проводимые здесь традиционные событийные мероприятия регионального и федерального масштаба. Это гастрофестиваль аутентичной кухни "Кавказ Гриль Фест", "Фестиваль рекордов на Эльбрусе", "Праздник хичина", джип-фестиваль "Зори Кавказа" и ряд других. Рекордное число гостей этим летом курорт принял на экологический фестиваль "Чистая гора". В 2022–2023 годах на создание новых объектов на курорте "Эльбрус" в федеральном бюджете предусмотрено более 8 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство новых горнолыжных трасс, канатных дорог, развитие инфраструктуры.

Еще одним центром притяжения туристов является Черекский район – туристическая зона, которая совмещает самые высокогорные районы и уникальные термальные источники с богатыми лечебными и минеральными свойствами, вековые памятники архитектуры. Туристическая инфраструктура муниципалитета включает 14 объектов коллективного размещения, 26 предприятий общественного питания. Около 6,5 тыс. туристов принял за прошедший год Кабардино-Балкарский государственный заповедник. В республике функционирует 20 санаторно-курортных учреждений, общий коечный фонд которых насчитывает 4797 мест. Также работает водолечебница, предоставляющая большую часть санаторных услуг.

Разработан новый экскурсионный маршрут по программе Ростуризма с предварительным названием "Северный Кавказ: города, горы, гостеприимство". В Чегемском ущелье новый маршрут начинается от турбазы "Башиль" и ведёт к вершинам, названным в память двух великих поэтов Кайсына Кулиева и Мустая Карима. Маршрут получил красивое название "Тропа поэтов", он создан под эгидой Русского географического общества. В КБР доступно множество живописных маршрутов для трекинга: к водопадам Девичьи косы, Терскол и Азау, к озёрам Донгуз-Орун и Сылтранкёль, в ущелья Ирикчат, Адыл-Су и Адыр-Су. Совместно с РЖД реализованы проекты – железнодорожные круизы "Жемчужина Кавказа" и "Гастрономический тур на Кавказ". Межрегиональный круглогодичный маршрут "Любимый Кавказ: города, горы, гостеприимство", который проходит по территории Ставропольского края, КБР и Северной Осетии и претендует на получение статуса национального. Его общая протяжённость свыше 1000 км. Еще один разработанный в КБР маршрут "Горная Кабардино-Балкария" проходит по всем горным ущельям республики и востребован для внедорожных экспедиций, конных и пеших переходов.

Популярными среди российских и иностранных туристов остаются маршруты к пятитысячникам Кавказа – "Мижирги" и в леднику Безенги, откуда открывается вид на знаменитую Безенгийскую стену. Также пользуются популярностью экскурсии к Турьему озеру, где можно сфотографировать восточно-кавказских туров на естественных солонцах. Успешно развиваются и маршруты на Башиль-Чегемском участке заповедника, где всё больше любителей активного отдыха стремятся увидеть гору Тихтенген (4617 м), водопад Абай-су (78 м), а также прогуляться по сосновому лесу к лечебным минеральным источникам.