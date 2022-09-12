Макрон хочет еще раз поговорить с Путиным

12 сен. 2:16

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести еще один телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни по ситуации на Запорожской атомной электростанции. Такое коммюнике распространил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора глав государств.

"Президент республики вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с тем, чтобы прийти к согласию по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - цитирует сообщение ТАСС.

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон останется "в контакте" с украинским президентом Владимиром Зеленским и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В администрации указали, что президент Франции в разговоре с Путиным заявил о необходимости гарантировать безопасность ЗАЭС", а также выразил мнение, что "российское присутствие лежит в основе рисков, с которыми сегодня сталкивается атомная электростанция".

"Президент Франции призвал к отводу российского тяжелого и легкого вооружения, а также к выполнению рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности объекта", - сообщили в администрации Макрона.

В Елисейском дворце добавили, что французский лидер "высказался за скорейшее завершение российской операции", а также за запуск "переговоров о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины".