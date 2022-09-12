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В Минводах откроют завод по производству виски и джина

В Минводах откроют завод по производству виски и джина

В Минеральных Водах стартует производство виски и джина для замещения брендов, покидающих российский рынок, сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Завод на площадке ООО "Алвиса" планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, на нем будут производить виски, зерновой дистиллят для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций в проект составил порядка 1,5 млрд рублей, запуск завода даст городу 48 новых рабочих мест.

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