В Минводах откроют завод по производству виски и джина

12 сен. 8:19

В Минеральных Водах стартует производство виски и джина для замещения брендов, покидающих российский рынок, сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Завод на площадке ООО "Алвиса" планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, на нем будут производить виски, зерновой дистиллят для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций в проект составил порядка 1,5 млрд рублей, запуск завода даст городу 48 новых рабочих мест.