Ставрополь готовится к 245-летию

12 сен. 7:29

В Ставрополе 17 сентября на аллее Почетных граждан начнется празднование 245-летия города, об этом рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

На площади Ленина заработает "Спортивный Ставрополь", выставка-ярмарка "Пищевая индустрия Ставрополья" пройдет вдоль Театрального сквера до "Динамо", альтернативные площадки "Фестивального городка" будут открыты на Крепостной горе и Александровской площади с самого начала праздника и до вечера.

Затем в восемь вечера пройдет концерт российских звезд, в том числе Клавы Коки.

Для любителей живописи и фотографий с 15 по 19 сентября будет организована фотовыставка работ ставропольских мастеров "Мой город".