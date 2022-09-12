Психолог рассказала, как ограничить ребенку доступ в интернет

12 сен. 5:34

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук сообщила о том, что защитить ребенка от нежелательного и опасного контента в сети можно с помощью четко соблюдаемых правил, которых придерживаются все члены семьи, в том числе и родители.

По ее словам, после того, как ребенок начинает пользоваться интернетом, важно суметь сохранить с ним доверительные отношения. Он должен понимать, что в случае опасной или непонятной ситуации, возникшей в сети, он может обратиться к родителям за помощью.

"Поможет введение семейных правил, они могут касаться пространства или времени, свободных от цифровых устройств. Например, пользоваться гаджетами на кухне во время завтрака, обеда или ужина не разрешается. Или после 20:00 цифровые устройства должны ставиться на зарядку и доступ к ним ограничен", - сказала психолог в беседе с "Газетой.ru".

Далее специалист отметила, что прежде чем запрещать ребенку сидеть в интернете, нужно подать положительный пример и начать с себя.