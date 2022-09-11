Пять человек пострадали во время квеста в Москве

11 сен. 21:47

ЧП произошло на юго-востоке Москвы во время квеста, сообщает столичная прокуратура.

"По предварительной информации, 11 сентября 2022 года в одном из помещений, в здании на улице Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет", - пояснили в надзорном ведомстве.

Травмы и получили и двое сотрудников квеста.

Молодые люди были доставлены в больницу с ожогами.

В пресс-службе столичного главка СКР уточнили, что возгорание началось из-за небольшого газового баллона. Ведется доследственная проверка.