Плодовых садов станет в два раза больше в Карачаево-Черкесии

11 сен. 21:27

Земли, занятые плодовыми садами, планируется нарастить до 1,6 тыс га в ближайшие восемь лет в Карачаево-Черкесии, рассказал министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев.

"В Карачаево-Черкесской Республике к 2030 году планируется увеличение площадей плодовых насаждений на 800 га, объема производства при выходе на полную мощность всех садов до 64 тыс т плодов в год", - цитирует его ТАСС.

Глава Минсельхоза КЧР уточнил, что самые крупные товаропроизводители плодовой продукции уже приступили к сбору урожая, и на сегодня с 15 га собрано 559 т яблок. Ожидаемый объем валового сбора в текущем году, по его словам, составляет 11,9 тыс т - это на 20% больше, чем год назад.