США боятся зимнего подорожания нефти из-за антироссийских санкций

11 сен. 21:07

Глава Минфина США Джанет Йеллен признает возможность зимнего подорожания нефти из-за будущего расширения антироссийских санкций, об этом она рассказала в интервью CNN.

"Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком", - пояснила министр.

Йеллен напомнила, что зимой ЕС прекращает закупки большей части нефти из России, а также вводит запрет на ее транспортировку морским путем.

"Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть", - сказала политик.

Министр заявила, что Вашингтон вместе с союзниками договорились вывести из-под рестрикций нефть, укладывающуюся в ценовые рамки, которые будут определены Западом.