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Utair свяжет Грозный и Дубай 

Utair свяжет Грозный и Дубай 

Авиакомпания Utair планирует со 2 октября запустить рейс в Дубай из аэропорта Северный в Грозном со 2 октября, сообщил директор аэропорта Альви Шахгириев. 

"Дубай и Росавиация согласовали рейс авиакомпании Utair из нашего аэропорта, 2 октября планируется его запуск [из Грозного]", - приводит слова собеседника ТАСС. 

Помимо этого, обсуждается запуск международных рейсов в Египет и Тегеран. В сентябре из Грозного будут выполняться рейсы в Казань и Уфу, в планах также открытие авиасообщения с Астраханью, добавил директор воздушной гавани. 

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