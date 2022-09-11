Utair свяжет Грозный и Дубай 

11 сен. 20:59

Авиакомпания Utair планирует со 2 октября запустить рейс в Дубай из аэропорта Северный в Грозном со 2 октября, сообщил директор аэропорта Альви Шахгириев.

"Дубай и Росавиация согласовали рейс авиакомпании Utair из нашего аэропорта, 2 октября планируется его запуск [из Грозного]", - приводит слова собеседника ТАСС.

Помимо этого, обсуждается запуск международных рейсов в Египет и Тегеран. В сентябре из Грозного будут выполняться рейсы в Казань и Уфу, в планах также открытие авиасообщения с Астраханью, добавил директор воздушной гавани.