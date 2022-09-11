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Десятки дамб построили и укрепили в Карачаево-Черкесии за 10 лет

Десятки дамб построили и укрепили в Карачаево-Черкесии за 10 лет

Около 50 берегоукрепительных сооружений построено и приведено в порядок в Карачаево-Черкесии за последние десять лет, сообщила министр природных ресурсов и экологии республики Диана Кочкарова.

"В Карачаево-Черкесской Республике с 2012 года отремонтировано около 40 дамб, построено восемь новых берегоукрепительных сооружений", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Карачаево-Черкесия входит в число высокорисковых по паводкам российских регионов: ежегодные подъемы рек угрожают размывом берегов и затоплениями.

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