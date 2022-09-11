МВД: нарушений, способных повлиять на выборы в России, не зарегистрировано

МВД РФ открыло восемь уголовных дел по фактам правонарушений, произошедших на выборах в единый день голосования, рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с региональными органами исполнительной власти Михаил Давыдов.
Кроме того, по его словам, обнаружено 156 административных правонарушений.
"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", - цитирует правоохранителя ТАСС.
Давыдов пояснил, что основная часть правонарушений касается незаконного распространения агитационных материалов и других нарушений, связанных с агитацией, а также с умышленным уничтожением или повреждением печатных материалов по выборам.