МВД: нарушений, способных повлиять на выборы в России, не зарегистрировано

11 сен. 19:19

МВД РФ открыло восемь уголовных дел по фактам правонарушений, произошедших на выборах в единый день голосования, рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с региональными органами исполнительной власти Михаил Давыдов.

Кроме того, по его словам, обнаружено 156 административных правонарушений.

"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", - цитирует правоохранителя ТАСС.

Давыдов пояснил, что основная часть правонарушений касается незаконного распространения агитационных материалов и других нарушений, связанных с агитацией, а также с умышленным уничтожением или повреждением печатных материалов по выборам.