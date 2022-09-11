Начались консультации по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС

11 сен. 18:59

Стартовали консультации о создании вокруг Запорожской атомной электростанции охранной зоны ядерной и физической безопасности, об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

В сообщении говорится, что накануне была восстановлена резервная линия электропередачи, ведущая к ЗАЭС, так что оператор станции сегодня утром смог остановить последний действующий реактор.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси положительно воспринял новость о восстановлении электроснабжения, однако остается обеспокоенным ситуацией на ЗАЭС из-за продолжения обстрелов.

"Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", - уточнили в агентстве.