Европейскому союзу угрожает банкротство?

11 сен. 18:47

Европейские страны станут в ближайшие годы банкротами, если ошибутся в выборе мер по выходу из энергетического кризиса, считают авторы редакционной статьи журнала The Economist.

После приостановки поставок по газопроводу "Северный поток" цены на топливо подскочили на 30%, и если они не упадут, то в течение года расходы ЕС на газ и электричество могут подняться до 1,4 трлн евро, что в семь раз превышает показатель последних лет - приводятся в статье данные Morgan Stanley.

Ее авторы констатируют, что энергетический кризис становится приобретает политическое и экономическое измерение: по всей Европе встают и разоряются предприятия, доходы населения сокращаются, расходы - растут.

Правительства пытаются решить проблему срочными интервенциями и выплатами: ФРГ потратит еще 65 млрд евро (1,8% ВВП) на меры поддержки, Великобритания собирается выделить более 100 млрд фунтов стерлингов (4,3% ВВП), руководство ЕС рассматривает возможность введения потолка доходов для энергокомпаний.

"Пытаясь как можно скорее предпринять какие-то действия, правительства не должны отказываться от экономической логики и благоразумия", - призывает The Economist.

Наиболее популярная тактика заключается в заморозке цен на электроэнергию - именно так сделала Франция, отмечает журнал, указывая, что этот шаг, с одной стороны, помогает сдержать инфляцию, уменьшая нагрузку на центробанки и снимая необходимость подъема ключевой ставки.

С другой стороны, авторы статьи предупреждают о серьезных недостатках такого выбора: ограничение цены не уменьшает спрос на энергию, из-за чего откладываются важные реформы, отмена же лимитов впоследствии будет невозможна по политическим причинам. Более разумным будет, по мнению редакции журнала, компенсировать жителям счета за коммунальные услуги наличными деньгами, предприятиям же можно выдавать госзаймы.

Такие меры повлекут масштабные расходы - 450 млрд евро, но увеличивать долговую нагрузку за счет новых займов не стоит, считают сотрудники журнала.

"Увеличение дефицита во время инфляции вынудит центробанки еще больше поднимать учетные ставки, из-за чего государствам будет еще дороже обслуживать свои долги", - указывают они.

The Economist призывает выбрать "правильные действия": установить налоги на повышенные доходы энергокомпаний, отказаться от спотовых цен на топливном рынке и стимулировать инвестиции в альтернативные источники.

"Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом", - заключили авторы статьи.