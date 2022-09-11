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Черногория введет визы для россиян?

Черногория введет визы для россиян?

МИД Черногории считает, что страна должна ограничить въезд для россиян, пишет издание Dan.

"Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - сообщили в министерстве в ответ на решение Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визового режима с РФ.

Если правительство одобрит мнение министра Ранко Кривокапича, то страна фактически введет визы для россиян.

На сегодня граждане РФ могут находиться в Черногории без виз 30 дней, ранее срок составлял до 90 дней.

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