Черногория введет визы для россиян?

11 сен. 17:58

МИД Черногории считает, что страна должна ограничить въезд для россиян, пишет издание Dan.

"Министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - сообщили в министерстве в ответ на решение Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визового режима с РФ.

Если правительство одобрит мнение министра Ранко Кривокапича, то страна фактически введет визы для россиян.

На сегодня граждане РФ могут находиться в Черногории без виз 30 дней, ранее срок составлял до 90 дней.