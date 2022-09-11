Тегеран назвал условие для скорейшего восстановления ядерной сделки

11 сен. 17:34

Прийти к соглашению о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана можно за несколько дней - при реалистичной позиции США, заявил катарскому телеканалу al-Jazeera высокопоставленный чиновник Исламской Республики.

Ранее Германия, Франция, Британия совместно заявили, что позиция Ирана по этому вопросу ставит под угрозу перспективы возобновления: Тегеран продолжает развивать ядерную программу "далеко за рамками" "гражданских" целей.

Иранский чиновник выразил мнение, что совместное заявление "евротройки" осложняет положение и уменьшает оптимизм по поводу возможности достигнуть соглашения.

"Это заявление не беспристрастно и подчинено желанию США. Настоящего соглашения можно достичь всего за несколько дней в случае соответствия американской позиции реальности", - обратил внимание источник.