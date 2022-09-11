Макрон позвонил Путину

11 сен. 17:18

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - говорится в сообщении.

Владимир Путин обратил внимание собеседника на регулярные украинские атаки на объекты станции, в том числе хранилище радиоактивных отходов, что грозит катастрофой. Он информировал французского коллегу о реализуемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, отметил подчеркнул необходимость воздействия на Киев для немедленного прекращения обстрелов. "Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", - отметили в Кремле.

Российский лидер также сделал акцент на том, что украинские силовики, с помощью поставляемого странами Запада оружия, ведут целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, от чего страдает мирное население.

"При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - указано в сообщении.

Главы государств условились продолжить диалог по всем поднятым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.

Беседа состоялась по инициативе Парижа.