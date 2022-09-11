"Скорая помощь" бастует в Актау

11 сен. 16:14

Работники станций "скорой" в Актау и Мунайлинском районе сегодня устроили забастовку, в соцсетях получили распространение видео с требованиями медиков - поднять им зарплату, пишет InAktau.

"Мы прекращаем работу. Причина в том, что нам не повышают зарплату на должном уровне! Пациенты, которые могут сами ходить, пожалуйста, отправляйтесь сами в больницу", - сказано в описании к ролику.

В Актау по вызовам ездили всего два автомобиля "скорой", остальные медики остались стоять вокруг реанимобилей.

Глава управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров заявил, что зарплата медикам выплачивается по закону.

"Заработная плата согласно трудового договора выплачивается ежемесячно до 10 числа. До сентября месяца все выплаты заработных плат осуществлялись с 5 по 7. Выплата полной заработной платы с надбавками за август осуществится 12 сентября", - отметил он, подчеркнув, что забастовка противоречит Трудовому кодексу, создает угрозу для жизни и здоровья людей.