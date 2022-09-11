Паломничество обернулось для граждан Ирана трагедией

11 сен. 15:30

В результате ДТП иракской провинции Бабиль погибли порядка 10 иранских паломников, сообщает телеканал Rudaw.

Отмечается, что автобус с паломниками врезался в грузовик. 10 погибших оказались иранцами. Также жертвой автоаварии стал водитель из Ирака. О причинах трагедии не сообщается.

Мусульмане-шииты начали паломничество в Ирак по случаю траурных церемоний Арбаин, посвященных сороковому дню с момента гибели в VII веке имама Хусейна. Церемонии проходят каждый год в Иране и Ираке в соответствии с исламским лунным календарем. В этом году дата выпадает на 17 сентября.