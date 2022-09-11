В Москве заявили, что не будут продавать газ себе в убыток

11 сен. 15:23

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что страна не намерена продавать энергоресурсы странам, которые введут ограничения на их стоимость.

"Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас", - цитирует его "Аргументы и факты".

По словам главы ведомства, Россия не допустит к себе подобного отношения. Кроме того, он выразил мнение, что от ввода потолка цен на российские энергоносители пострадает только Запад.