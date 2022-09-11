Ислам Махачев готовится к главному бою в Кисловодске

11 сен. 14:52

Чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, боец смешанных единоборств Ислам Махачев проводит двухнедельные сборы в Кисловодске.

Он готовится к поединку с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC, который состоится 22 октября в Абу-Даби, пишет "АиФ-Ставрополь".

"Ислам Махачев тренируется на олимпийской базе "Юг Спорт", расположенной на высоте 1200 метров над уровнем моря на горе Малое Седло. По многим параметрам кисловодская спортивная база одна из лучших в стране. Поэтому у нас тренируются титулованные спортсмены и сборные России", - сообщил мэр города Евгений Моисеев.