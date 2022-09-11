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Россия не будет эвакуировать свое посольство в Кабуле после теракта

Россия не будет эвакуировать свое посольство в Кабуле после теракта

Замглавы МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва не собирается проводить эвакуацию посольства в Афганистане после террористического акта в Кабуле.

"Даже мысли такой не возникало. И не предвидится", - приводит слова спецпредставителя РФ по Афганистану РИА Новости.

Напомним, 5 сентября возле здания консульского отдела посольства России в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии. Как заявили в посольстве, службы безопасности страны проводят расследование теракта.

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