Россия не будет эвакуировать свое посольство в Кабуле после теракта

11 сен. 14:22

Замглавы МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва не собирается проводить эвакуацию посольства в Афганистане после террористического акта в Кабуле.

"Даже мысли такой не возникало. И не предвидится", - приводит слова спецпредставителя РФ по Афганистану РИА Новости.

Напомним, 5 сентября возле здания консульского отдела посольства России в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии. Как заявили в посольстве, службы безопасности страны проводят расследование теракта.