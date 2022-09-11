Иран и ЕАЭС увеличили товарооборот

11 сен. 14:01

Товарооборот Ирана и ЕАЭС с марта по август текущего года возрос на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель таможенной службы Исламской Республики Алиреза Могаддаси

"Объем внешней торговли между Исламской Республикой и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг $1 млрд 326 млн 394 тыс за указанный период, - заявил он, добавив, что иранская таможня намерена увеличить внешнюю торговлю со странами Союза, пишет IRNA.

По его словам, меры таможенной службы сократили таможенные формальности между странами ЕАЭС, благодаря чему за первые 5 месяцев 2022 года экспорт Ирана в страны-участницы составил около $522 млн 141 тыс, увеличившись по сравнению с прошлогодними показателями на 15%.

Кроме того, Могаддаси назвал Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь первыми пятью направлениями иранского экспорта среди членов ЕАЭС.

Он также отметил, что указанный объем импорта Ирана из стран-участниц вырос на 43% по сравнению с прошлым годом, подчеркнув, что Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан стали ключевыми экспортерами товаров в Иран.