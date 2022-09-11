РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров: глупо зеркально отвечать на визовые ограничения

Лавров: глупо зеркально отвечать на визовые ограничения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает нецелесообразным введение ответных ограничений по визам для жителей стран ЕС.

"Мы считаем нецелесообразным отвечать такой же глупостью", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Еврокомиссия 6 сентября утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Как заявили в Брюсселе, будет одобрено Советом ЕС и вступит в силу до 12 сентября.

В рамках приостановки действия соглашения увеличатся сроки и стоимость оформления виз, а их выдача с целью отдых будет осуществляться в последнюю очередь.

800 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version