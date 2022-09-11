Евросоюз потрясен перекрытием "Северного потока"

11 сен. 13:34

Остановка подачи газа по "Северному потоку" потрясла Евросоюз, сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что евро упал ниже доллара впервые за 20 лет в то время, как цены на энергоносители взлетели. Изменения привели к необходимости Европы в срочном порядке придумывать новые планы по борьбе с энергокризисом.

По словам авторов статьи, ситуация в Европе приводит к инфляции в странах, увеличению безработицы и обнищанию населения. Перекрытие "Северного потока", ранее закрывавшего 40% потребностей континента в газе, скажется на падении фондовых рынков в ряде государств и уменьшению покупательской способности.