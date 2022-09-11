В России стали меньше пить алкоголь

11 сен. 13:18

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о снижении уровня потребления алкогольных напитков в стране.

"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров", - приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что в стране также снизились показатели заболеваемости и смертности из-за потребления спиртного. Он напомнил, что алкоголь вызывает онкологические заболевания и способствует проблемам с сердцем.