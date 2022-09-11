Водитель на Ставрополье превысил скорость и погиб

11 сен. 13:07

Превышение скорости привело автоаварии возле станицы Марьинской в Кировском округе, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

ДТП произошло в 2:20 на 23 км трассы "Новопавловск - Зольская – Пятигорск". Автомобиль Kia Rio на высокой скорости вылетел с дороги и перевернулся. 39-летний водитель был доставлен в реанимацию, однако от полученных травм он скончался.

"За последние два года погибший неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Последнее нарушение закончилось для него фатально", - добавили в пресс-службе.