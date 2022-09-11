Россия восстановит у себя демонтированные в других странах мемориалы

11 сен. 12:45

Замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что Россия восстановит на своей территории военные монументы, которые были демонтированы в других государствах.

"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение - восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", - цитирует его ТАСС.

Сегодня Булгаков открыл в Ивангороде памятник танку Т-34, созданный по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в ответ на снос аналогичного памятника в Эстонии. По его словам, это первый монумент, восстановленный в рамках принятого решения.