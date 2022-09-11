В Махачкале провели мастер-класс по балхарской керамике

11 сен. 12:28

В рамках рамках фестиваля чуду и рыбных даров России состоялся мастер класс от жительницы села Балхар Магият Даудовой.

Любой желающий мог создать керамическое изделие под руководством мастерицы.

"Мы делаем жгуты, равномерно соединяя их друг с другом. Этим данная техника и отличается от электрического станка. Это самая старинная технология, сохранившаяся в Дагестане, в частности, в селении Балхар", - цитирует Даудову РИА Дагестан.

Мастерица отметила, что керамическое изделие высотой 20 см можно сделать за 10-15 минут, а для создания более сложных изделий нужно учиться 3 месяца.