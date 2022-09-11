Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в культурной сфере

11 сен. 12:13

В Алматы прошла конференция Координационного совета организаций российских соотечественников Казахстана, в которой участвовали 54 делегата из всех регионов страны, сообщает пресс-служба российского посольства в Казахстане.

В диппредставительстве заявили, что данное мероприятие было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"В рамках конференции обсуждены вопросы дальнейшего развития соотечественного движения, российско-казахстанского культурно-гуманитарного сотрудничества и будущие республиканские проекты", - сказано в сообщении.

Российский посол Алексей Бородавкин на открытии конференции оценил весомый вклад организации российских соотечественников в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Казахстаном. Он отметил, что российские соотечественники, проживающие в республике, стали уважаемыми и влиятельными членами общества, сохранив при этом свою идентичность, желание расширять связи с исторической родиной и популяризировать ее культурное наследие.

"Убежден, что ваш опыт поможет молодым представителям соотечественного движения достичь успешной самореализации и стать "мостом" для дальнейшего упрочения российско-казахстанского союзничества и интеграционного партнерства", - добавил дипломат.