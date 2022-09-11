Первая вакцина от ротавируса создана в России

11 сен. 11:49

Сотрудники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первый в России препарат от ротавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса", - сказано в сообщении.

Сейчас ученые завершают клинические исследования вакцины, запуск производства запланирован на 2023 год.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что "вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям".