РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Первая вакцина от ротавируса создана в России

Первая вакцина от ротавируса создана в России

Сотрудники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первый в России препарат от ротавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса", - сказано в сообщении.

Сейчас ученые завершают клинические исследования вакцины, запуск производства запланирован на 2023 год.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что "вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям".

1595 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version