Узбекистан поможет Афганистану 58 тоннами гуманитарной помощи

11 сен. 11:34

Власти Узбекистана отправили в Афганистан 58 тонн гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения, сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области страны.

"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева очередной гуманитарный груз в количестве 58 тонн необходимых продовольственных товаров доставлен в Балхский велоят Афганистана через погранпереход Хайратон", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что 420 семей Афганистана получат муку, рис, сахар, растительное масло, кондитерские изделия, мясные консервы.

Напомним, с осени 2021 года Узбекистан отправили в Афганистан уже более 4 тыс тонн гуманитарной помощи.