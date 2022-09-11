В России диагностировали коронавирус у более 52 тыс человек

11 сен. 11:22

В России за минувшие сутки выявили 52 929 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 6 856, в Санкт-Петербурге – 3 484, в Подмосковье – 1 920. В Краснодарском крае – 1 299, в Ставропольском крае – 1 239, в Крыму - 493, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 242, в Адыгее - 82, в Карачаево-Черкесии - 101, в Чечне - 29, в Северной Осетии - 85, в Ингушетии - 42.

Общее число инфицированных в России достигло 20 066 610.

Госпитализированы за сутки 2 185 человек. Выздоровели 37 288 пациентов, за все время - 19 061 006.

Умерли за сутки 86 человек, с начала пандемии – 385 348.