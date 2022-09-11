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Обстрелянный греческими подразделениями корабль бросил якорь в Чанаккале

Обстрелянный греческими подразделениями корабль бросил якорь в Чанаккале

Подразделения береговой охраны Греции обстреляли судно "Anatolian", которое двигалось под флагом Коморских островов, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

В настоящее время корабль бросил якорь в районе пролива Темная гавань.

После открытия огня по судну по уведомлению службы управления движением судов Чанаккале в регион отправились два катера береговой охраны Турции. После их прибытия греческая береговая охрана покинула район.

Отмечается, что на судне с гражданами Египта, Сомали, Азербайджана и Турции пострадавших нет.

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