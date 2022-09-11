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Во Франции захотели сократить время подсветки Эйфелевой башни

Во Франции захотели сократить время подсветки Эйфелевой башни

Парижский мэр Анн Идальго предложила сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишет газета Journal du Dimanche.

Она отметил, что данная мера вызвана на фоне энергокризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации, которая будет носить скорее символический характер.

Глава города также намерена представить план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже.

"Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни", - сообщает издание.

Согласно плану мэра, 336 прожекторов Эйфелевой башни должны отключать в 23:45 по местному времени, когда достопримечательность покинут последние посетители. Сейчас башня работает до 01:00.

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