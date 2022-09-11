Во Франции захотели сократить время подсветки Эйфелевой башни

11 сен. 10:43

Парижский мэр Анн Идальго предложила сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишет газета Journal du Dimanche.

Она отметил, что данная мера вызвана на фоне энергокризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации, которая будет носить скорее символический характер.

Глава города также намерена представить план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже.

"Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни", - сообщает издание.

Согласно плану мэра, 336 прожекторов Эйфелевой башни должны отключать в 23:45 по местному времени, когда достопримечательность покинут последние посетители. Сейчас башня работает до 01:00.