Дагестанцев будут судить за разбой

11 сен. 10:30

Трое подозреваемых в разбое задержаны в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Установлено, что неизвестные проникли в дом 38-летнего местного жителя и украли 780 тыс рублей. Задержанными оказались 27-летний житель Ахвахского района и двое жителей Махачкалы 29 и 38 лет. Они сознались в содеянном.

Один из подозреваемых заявил, что работает охранником в ресторане. По его словам, клиент не расплатился за заказ и предложил поехать к нему домой, где хозяин вытащил крупную сумму денег, отсчитал 20 тыс рублей и заплатил за счет.

Позже, преступник, позвав трех знакомых, вернулся по тому же адресу и нанес удар хозяину квартиры по голове арматурой. Злоумышленники забрали наличные и поделили между собой.

В настоящее время полиция разыскивает четвертого подозреваемого.