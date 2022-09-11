Грузия перейдет на евро?

11 сен. 10:17

Грузинский парламент в третьем окончательном слушании принял пакет законопроектов для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро, сообщает пресс-служба парламента.

Всего изменения внесены в 21 закон, в том числе в "органический закон Грузии о Национальном банке Грузии", закон "о деятельности коммерческих банков" и "о платежной системе и платежных услугах Грузии".

"Ускоренное рассмотрение пакета законопроектов обусловлено необходимостью своевременного выполнения критериев, необходимых для присоединения Грузии к Единой зоне платежей в евро, и обязательств по Соглашению об ассоциации", - сказано в сообщении.

Как отметила глава парламентского комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, присоединение Грузии к Единой платежной зоне принесет пользу ряду направлений.

"В частности, добавит авторитета банковскому сектору Грузии на международной арене, упростит торговые отношения с Европейской экономической зоной, гражданам Грузии будут предоставляться упрощенные услуги, что особенно важно, в том числе учитывая растущую тенденцию денежных переводов из стран ЕС", - добавила она.

Стоит подчеркнуть, что Грузия планирует подать заявку на присоединение в Европейский налоговый совет в ближайшее время. Особая роль в данном процессе будет отводиться Нацбанку, который подготовит все на законодательном уровне.